Elio e le Storie Tese, le foto del concerto di Milano del 19 dicembre 2017

Elio E Le Storie Tese si sono esibiti martedì 19 dicembre 2017 al Forum di Assago (MI). Di seguito le foto del concerto.

Partito come ultimo concerto della storia del gruppo nei piani iniziali, il concerto della band milanese è diventato in realtà l’inizio di una lunga celebrazione di addio che si terrà almeno per la prima metà del 2018 e che, oltre ad una serie di concerti dal vivo, rivedrà il gruppo protagonista al Festival di Sanremo e li farà tornare nei negozi con un disco che, per ora, presenterà i soli brani “Licantropo vegano” e “Arrivedorci”, con l’ultima che è l’inedito che verrà presentato alla rassegna ligure.

Il tour attualmente presenta undici date sparse per l’Italia da nord (Padova, Torino) al sud (Acireale, Napoli), passando per il Centro Italia (Roma, Firenze). Un’affermazione fatta nella conferenza stampa che si è tenuta oggi (“Da consumarsi preferibilmente entro il 30 giugno”) può far pensare che a questi show se ne aggiungano altri nel corso delle prossime settimane.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Elio e le Storie Tese, le foto del concerto di Milano

Comments

comments