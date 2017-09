Elio e le Storie Tese, le foto del concerto a Moncalieri (To) del 12 settembre 2017

Si è conclusa ieri sera con lo spettacolo di Elio e le Storie Tese la prima edizione di Arena 45, una rassegna di quattro grandi concerti a ingresso libero a Moncalieri (Torino). Di seguito, le foto del concerto del 12 settembre 2017.

Per l’occasione Elio e le Storie Tese ha portato una tappa speciale del “Tur 2017”, esportato con successo anche in Europa con dodici date a colpi di “tutto esaurito”. È stata una delle ultime occasioni per vederli live. Infatti, Elio e soci hanno annunciato per il 19 dicembre al Mediolanum Forum di Assago il loro “Concerto Definitivo” (qui il video annuncio), che in molti hanno interpretato come l’atto finale prima dello scioglimento.

Fotografie a cura di Omar Lanzetti.

