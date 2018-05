Elio e le Storie Tese, le foto del concerto di Torino del 3 maggio 2018

Gli Elio e le storie tese proseguono il loro travagliatissimo Tour d’addio con la data al Pala Alpitour di Torino, giovedì 3 maggio 2018. Di seguito foto del concerto.

Si potrebbe scrivere un libro sulla band milanese che per decenni ha portato su ogni tipo di palco in Italia un connubio originale tra musica suonata bene e “demenzialità”. Non è un segreto infatti che gli EELST siano tra i migliori musicisti mai apparsi sulle scene (anche a livello europeo), ma questo tour d’addio ha scatenato moltissime polemiche. In primis quelle più oggettive sulla qualità delle ultime composizioni, di certo non all’altezza del passato, anche recente, della band; in secundis per la gestione del tour stesso. Un annunciato ultimo show a Milano, che poi non è stato tale, una successiva ultima tranche di concerti nei club, che poi non è stata tale e infine quest’ultima(?) serie di concerti nei principali palazzetti che di sicuro ha creato più di un malumore tra date spostate e cancellate.

In mezzo a tutte queste polemiche due sono le considerazioni possibili: la prima è che una gestione di un tour d’addio farsa come quello che stanno portando avanti gli Elii è nelle loro corde. Corde che da sempre suonano la provocazione. Fior fiore di band di caratura mondiale si sono già prestate a “finti” tour d’addio e quindi potrebbe starci benissimo l’ennesima trovata “eliana” di prendere in giro questa prassi portandola anche in Italia, amplificandola. La seconda considerazione è che qualcosa non stia funzionando in questa trovata. Come detto le ultime canzoni, salvo rare eccezioni, non sono nemmeno vicine a quello a cui ci ha abituato la band milanese, inoltre “il complessino” (come si auto definiscono) non pare più coeso come un tempo, infine, ma non per importanza, non si può “giocare” con la propria fan base anche quando questa è abituata alle trovate goliardiche. Annullare e/o spostare date come sta succedendo negli ultimi giorni sta creando non pochi problemi ai fan, che non stanno risparmiando aspre critiche sui canali social del gruppo.

Vedremo come e quando gli Elio e le storie tese sveleranno l’arcano del loro futuro artistico, ma ciò non avverrà prima del prossimo autunno. Nel frattempo gustiamoci le foto della tappa torinese.

Foto a cura di Franco Rodi.

Elio e le Storie Tese, le foto del concerto di Torino

