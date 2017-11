Elio, le foto di Spamalot a Bologna del 3 novembre 2017

Elio si è esibito venerdì 3 novembre 2017 nello spettacolo “Spamalot” all’Europauditorium di Bologna. Di seguito le foto dello show.

Stefano Belisari, noto per essere il frontman della band Elio E Le Storie Tese, sta portando in giro per l’Italia il riadattamento in lingua italiana del musical “Monty Python e il Sacro Graal”, scritto da uno dei collettivi comici più noti di sempre. Un progetto coraggioso, visto che per la prima volta in Italia qualcuno rielabora l’opera dei Monty Python, nato dalla mente di Rocco Tanica, cultore dell’opera di Terry Gilliam e soci. Dopo il debutto nazionale al Teatro Nuovo di Milano, lo spettacolo verrà portato nei maggiori teatri nazionali e, secondo molti, sarà tra i più richiesti della stagione.

La tournée teatrale verrà interrotta a metà dicembre, quando Elio e le Storie Tese saranno protagonisti del loro ultimo concerto al Forum di Assago il 19 dicembre. L’annuncio, fatto pochi giorni fa a Le Iene, ha messo la parola fine alla storia di uno dei gruppi più iconici della musica italiana: 10 album in quasi quarant’anni di carriera, numerosi sold out nei live, numerose collaborazioni televisive (furono tra gli ospiti ricorrenti di Mai Dire Gol) e cinematografiche (“Boris Il Film”) e, soprattutto, due vittorie morali al Festival di Sanremo.

Elio in Spamalot, le foto dello show di Bologna del 3 novembre 2017

