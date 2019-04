Elisa si è esibita sabato 6 aprile 2019 all’Auditorium del Lingotto di Torino. Di seguito le foto del concerto.

Iniziato a Latisana e Firenze lo scorso marzo, il nuovo tour di Elisa la vede protagonista nei teatri per promuovere il disco “Diari aperti”. Numerose le date, con anche molte repliche in programma, buona parte delle quali andate sold out già in prevendita.

Foto a cura di Franco Rodi

