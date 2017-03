Emis Killa, le foto del concerto a Milano del 20 marzo 2017

L’ultimo album di Emis Killa è uscito a metà ottobre: “Terza Stagione” è un disco maturo e di impatto. “A differenza degli altri progetti ufficiali, in cui lavorai esclusivamente con Big Fish, questo disco è più vario e meno omogeneo, quasi come se fosse una sorta di compilation. Ogni producer ha il suo stile e nel scegliere le basi sono andato molto a gusto”. ( Qui l’intervista)

Il tour di Emis Killa ha fatto tappa all’ Alcatraz di Milano . Di seguito, le foto della serata del 20 marzo 2017 . La seconda data evento del “Terza Stagione Tour” sarà il 27 marzo all’Atlantico di Roma, il tour vero e proprio invece partirà con l’arrivo dell’estate. Per questi due eventi il rapper di Vimercate porta con sé sul palco una band tutta al femminile composta da Silvia Ottanà al basso, Fiamma Cardani alla batteria e Beatrice Antolini alle tastiere.

