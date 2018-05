Emma si è esibita sabato 19 maggio 2018 al PalaAlpitour di Torino. Di seguito le foto del concerto.

Dopo la data zero di Jesolo e i concerti di Roma e Milano, la cantante salentina sbarca nel capoluogo piemontese per promuovere il suo ultimo studio album “Essere qui”. Un tour composto da otto serate che la vedranno impegnata per tutto il mese di maggio.

Il tour proseguirà con i concerti di Firenze, Padova, Catania e Napoli.

Emma, le foto del concerto di Milano

Comments

comments