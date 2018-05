Emma si è esibita venerdì 18 maggio 2018 al Forum di Assago (MI). Di seguito le foto del concerto.

Dopo la data zero di Jesolo e il debutto di Roma, la cantante salentina sbarca a Milano per promuovere il suo ultimo studio album “Essere qui”. Un tour composto da otto serate che la vedranno impegnata per tutto il mese di maggio.

Il tour proseguirà con i concerti di Firenze, Padova, Torino, Catania e Napoli.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Emma, le foto del concerto di Milano

