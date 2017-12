Ennio Morricone, le foto del concerto a Bologna del 1 dicembre 2017

Ennio Morricone si è esibito venerdì primo dicembre 2017 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Di seguito le foto del concerto.

Il compositore romano, vincitore di due premi Oscar e tre Grammy Awards continua a suon di sold out il tour “The 60 Years of Music World Tour” una serie di concerti che lo hanno visto come protagonista della scorsa estate musicale italiana. Il tour celebra i sessanta anni di attività di Morricone e proporrà agli spettatori un excursus tra le sue opere più famose e suggestive: dai classici temi per i film wester di Sergio Leone fino alle ultime collaborazioni per i lungometraggi di Quentin Tarantino.

Il tour proseguirà con una data già sold out a Milano, questa sera 2 dicembre 2017 per poi prendersi una pausa e riprendere a marzo 2018 con tre date a Torino, Firenze e di nuovo Milano.

Ennio Morricone, le foto del concerto di Bologna

Foto di Roberta Tagliaferri

