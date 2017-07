Ennio Morricone, le foto del concerto a Lucca del 9 luglio 2017

Ennio Morricone si è esibito domenica 9 luglio 2017 in Piazza Napoleone, all’interno della rassegna Lucca Summer Festival. Ottantotto anni e decine di migliaia di copie vendute, senza contare i numerosi premi, il compositore romano sceglie di intraprendere un tour per celebrare i sessant’anni di carriera, il cui debutto è avvenuto sabato 8 luglio al Foro Italico di Roma.

Un tour celebrativo che lo vedrà protagonista per ancora soli dodici concerti europei, distribuiti nella seconda metà del 2017, tra i quali spiccano le due tappe all’Arena di Verona del 30 e 31 agosto. Ad accompagnarlo un’orchestra di duecento elementi, tra musicisti e cantanti, tra i quali spiccano nel ruolo di solisti il soprano Susanna Rigacci e la cantante portoghese Dulce Pontes.

La scaletta presenta i brani come sono stati concepiti originariamente, senza quindi riarrangiamenti di sorta, melodie che sono parte della storia del cinema ed entrate ormai nel bagaglio culturale collettivo. Pezzi famosi come “The Ecstasy Of Gold”, il tema di “Mission” o brani più noti come quelli estratti dal film “The Hateful Eight” (grazie al quale vinse, lo scorso anno, l’Oscar per la migliore colonna sonora), ai quali si alternano brani altrettanto famosi ma proposti raramente in passato come le melodie di “La classe operaia va in paradiso” e “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”.

Oltre alle già citate date all’Arena di Verona, il tour proseguirà con due concerti, gli ultimi in calendario, a Milano e Bologna nel mese di dicembre.

Fotografie a cura di Mathias Marchioni

Comments

comments