Enrique Iglesias, le foto e il report del concerto a Bologna del 19 maggio 2017

Protagonista dell’estate 2016 con il brano “ Duele el corazon “, Iglesias ha ottenuto cinque dischi di platino in Italia, oltre a 262 milioni di streaming su Spotify e 495 milioni di visualizzazioni su Vevo e Youtube. Nel corso della sua carriera, Enrique Iglesias ha ricevuto numerosissimi premi e riconoscimenti tra cui Grammy Awards, Billboard Awards, World Music Awards, Premio Juventud, Premio Ascap e molti altri, arrivando ad un totale di 190 onorificenze.

Ieri sera Enrique Iglesias ha portato il suo “ Sex and Love ” tour all’ Unipol Arena di Bologna . Il pubblico bolognese è accorso in massa facendo registrare il tutto esaurito. Oggi il re del pop latino sarà di scena a Milano.

