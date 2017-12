Epica, le foto del concerto di Bologna del 1 dicembre 2017

Gli Epica si sono esibiti venerdì primo dicembre 2017 all’Estragon Club di Bologna. Di seguito le foto del concerto.

Dopo il passaggio in Italia di questa estate, tornano per un’unica data invernale gli Epica, capitanati come sempre da Mark Jansen e Simone Simons. Nella data bolognese la band olandese è stata accompagnata sul palco dai Myrath e dai Vuur di Anneke van Giersbergen. Se dal punto discografico gli Epica sono fermi al 2016 con l’ultimo album in studio, nel corso di quest’anno hanno dato alle stampe il loro primo EP: “The Solace System” ed il loro tour non accenna a fermarsi dopo le innumerevoli apparizioni nei principali festival estivi della scorsa stagione.

Il tour proseguirà con altri due concerti in Europa, rispettivamente in Svizzera e Francia per poi spostarsi, a gennaio, in Giappone.

Epica + Myrath + Vuur , le foto del concerto di Bologna

Foto di Enrico Dal Boni

Comments

comments