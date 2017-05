Ermal Meta, le foto del concerto a Milano del 7 maggio 2017

Reduce dal successo sanremese con il brano che dà il nome alla tournée stessa, Ermal Meta a febbraio 2017 ha dato alle stampe il secondo disco solista dopo l’esperienza nella band La Fame di Camilla. “Vietato Morire”, album doppio che contiene nove brani inediti e una ristampa del precedente lavoro in studio, “Umano”, ha raggiunto il primo posto nella classifica italiana e ha consacrato il cantautore tra i nomi più importanti della scena nostrana.

È partito il 21 aprile scorso il Vietato Morire Tour di Ermal Meta , che toccherà tutta la penisola per una serie di date che lo terranno impegnato fino al prossimo settembre. Ieri sera il cantante di origini albanesi ha proposto i suoi successi davanti al pubblico dell’ Alcatraz di Milano . Di seguito, le foto della serata del 7 maggio 2017 .

CONDIVIDI

utilizza solo immagini fotografiche rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche e uffici stampa

usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi

accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, quindi, libere da diritti pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.