Ermal Meta si è esibito giovedì 19 ottobre 2017 al Teatro Colosseo di Torino. Di seguito le foto del concerto.

Si chiude con un sold out nel capoluogo piemontese il lungo tour estivo di Ermal Meta. Il cantante di origine albanese ha infatti iniziato a fine giugno un tour che lo ha portato ad esibirsi per più di quaranta date nell’arco di poco meno di quattro mesi toccando importanti città e anche centri minori.

Ermal Meta, arrivato in Italia a metà degli anni Novanta, ha conosciuto il successo nel 2007 come leader della band La Fame di Camilla, combo con il quale ha inciso tre album e debuttato al Festival di Sanremo. Dopo lo scioglimento del gruppo, ha iniziato la carriera solista alla quale ha affiancato quella di autore, scrivendo pezzi per artisti come Francesco Renga, Emma e Lorenzo Fragola. Tra i pezzi più noti incisi “Tutto si muove”, canzone inserita nella colonna sonora del telefilm “Braccialetti rossi”.

Il grande successo arriva nel 2017 con la partecipazione al Festival di Sanremo, evento nel quale arriva al terzo posto e vince il premio Mia Martini della critica. Il disco “Vietato Morire” otterrà ottimi risultati di vendita, arrivando al primo posto della classifica FIMI a pochi giorni dall’uscita.

Foto a cura di Andrea Marchetti

Ermal Meta, le foto del concerto di Torino del 19 ottobre 2017

Comments

comments