Eros Ramazzotti si è esibito martedì 5 marzo 2019 al Mediolanum Forum di Assago. Di seguito le foto del concerto.

Dopo le quattro date di Milano e le quattro di Roma, il tour di Eros Ramazzotti proseguirà in giro per il mondo tra Europa, Messico, Stati Uniti, Canada e Sudamerica, per poi tornare nel Vecchio Continente durante l’estate.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

