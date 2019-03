Eros Ramazzotti, le foto del concerto di Torino del 2 marzo 2019

Eros Ramazzotti si è esibito sabato 2 marzo 2019 al PalaAlpitour di Torino. Di seguito le foto del concerto.

Dopo alcune date in Germania e Lussemburgo, arriva in Italia il nuovo tour mondiale di Eros Ramazzotti, che a Torino ha debuttato con un sold out. “Vita Ce N’è”, il suo ultimo disco, sarà promosso con otto date tra Milano e Roma, metà delle quali con i biglietti già esauriti in prevendita, nel mese di marzo. La scaletta è incentrata sul più recente studio album, ma non tralascia hit del calibro di “Più Bella Cosa”, “Stella Gemella”, “Una Terra Promessa” e “Fuoco Nel Fuoco”.

Foto a cura di Franco Rodi

