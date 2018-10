Gli Europe si sono esibiti martedì 2 ottobre 2018 all’Estragon di Bologna. Di seguito le foto del concerto.

Una delle rock band più note degli anni Ottanta continua il tour di supporto all’ultimo lavoro “Walk The Earth”. L’album, l’undicesimo della loro carriera, è anche il sesto dalla reunion avvenuta nel 2003, a conferma di una seconda rinascita artistica iniziata con “Start from the Dark”.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Europe, le foto del concerto di Bologna

