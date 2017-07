Evanescence, le foto e la scaletta del concerto a Milano del 4 luglio 2017

Gli Evanescence non calcavano i palchi italiani da ben cinque anni. Un attesissimo ritorno quindi quello della band capitanata da Amy Lee, che si è esibita il 4 luglio 2017 all’Ippodromo Snai di Milano, all’interno della rassegna Milano Summer Festival.

Nel corso degli ultimi anni, la formazione statunitense si era presa un periodo di pausa, in seguito all’esperienza solista della cantante e a varie vicessitudini personali e professionali, ma è pronta a rilanciarsi con una nuova fatica discografica, intitolata “Synthesis“, la cui uscita è prevista entro la fine del 2017. L’album arriverà a distanza di sei anni dall’ultimo omonimo disco degli Evanescence e dopo un numero di cambi in line up che hanno portato la band all’equilibrio attuale.

La scaletta del concerto degli Evanescence a Milano

Everybody’s Fool

What You Want

Going Under

The Other Side

Lithium

My Heart Is Broken

Your Star

Made of Stone

Haunted

Weight of the World

Say You Will

My Immortal (acustica)

The Change (acustica)

Whisper

Call Me When You’re Sober

Imaginary

Bring Me to Life

Encore:

Disappear

Fotografie a cura di Mairo Cinquetti

