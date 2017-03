Gli Ex-Otago si sono esibiti venerdì 10 marzo 2017 all’Hiroshima Mon Amour di Torino. Ecco le foto dell’evento.

La band genovese, nata nel 2002 come trio acustico, ha pubblicato l’ultimo singolo “Gli occhi della luna” lo scorso 13 gennaio in coproduzione tra INRI, La Tempesta, Universal e Garrincha Dischi. Il brano è l’ultimo estratto dal quinto disco della loro carriera, “Marassi”, nei negozi da ottobre e capace di ottenere recensioni ampiamente positive sui maggiori magazine musicali nazionali. L’album presenta un gruppo che, pur mantenendo il loro stile, è cambiato rispetto ai lavori precedenti: ““Marassi” è l’album che gli permetterà di raggiungere un pubblico più ampio, come testimoniano le prime uscite decisamente “mainstream”“.

Il tour degli Ex-Otago, iniziato lo scorso 10 febbraio in provincia di Reggio Emilia, proseguirà per tutto il mese di marzo e il mese di aprile. Nei due mesi di concerti verranno toccate città come Roma, Cagliari e Milano. L’ultima tappa del tour è in programma il 29 aprile a Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo).

Fotografie di Andrea Marchetti

