Ex-Otago, le foto del concerto di Treviso dell’8 dicembre 2017

Gli Ex-Otago si sono esibiti venerdì 8 dicembre 2017 al New Age Club di Roncade (TV). Di seguito le foto del concerto.

Penultima data del tour autunnale degli Ex-Otago, che chiuderanno questa sera all’Alcatraz di Milano il minitour italiano autunnale. Una tournée di nove date nelle quali il gruppo ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico, esemplificati anche dai quattro sold out ottenuti a Torino, Roma e Firenze, e che chiude un 2017 che li ha visti tra i protagonisti della scena indipendente nazionale.

Il gruppo è attualmente sui palchi per promuovere “SuperMarassi”, la ristampa del loro album “Marassi” che vede la presenza di un secondo CD nel quale vengono reinterpretati i brani del disco con collaborazioni del calibro di Eugenio Finardi, Mecna, Levante, Jake La Furia, Caparezza e Claudio Coccolutto.

La scaletta proposta al New Age Club rispecchia quella del resto del tour, con un ampio spazio concesso all’ultima fatica discografica e alcuni estratti dal repertorio passato, tra i quali vi è anche la cover del classico della dance anni Novanta “The Rhythm of the Night” di Corona.

Ex-Otago, le foto del concerto di Treviso

Comments

comments