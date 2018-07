Fabri Fibra si è esibito sabato 28 luglio 2018 all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD). Di seguito le foto del concerto.

Il rapper di Senigallia chiude nella nota località balneare adriatica il suo tour estivo intitolato “Le Vacanze”, un successo di affluenza che lo ha portato ad esibirsi in giro per l’Italia (con una tappa-evento ad Olbia con Salmo e Nitro) per otto concerti; serate nelle quali è stata ripercorsa la decennale carriera di uno dei nomi simbolo dell’hip hop tricolore.

Comments

comments