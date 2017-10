Fabri Fibra, le foto e il report del concerto di Padova del 28 ottobre 2017

Fabri Fibra è il re dell’hip hop nazionale e riesce in un live di poco meno di due ore, come quello suonato in un Gran Teatro Geox di Padova sold out sabato 28 ottobre 2017, a ridicolizzare un’ampia fetta della concorrenza. Si potrebbe chiudere con queste poche parole il report del concerto veneto del rapper di Senigallia, un altro tutto esaurito che si aggiunge agli altri del “Fenomeno Tour”, una delle tournée hip hop più di successo di tutto il 2017.

Fabri Fibra si presenta sul palco accompagnato da sole tre cose: Double S alla console e, in alcune parti, nel ruolo di backing vocalist, un sound system da paura e un LED wall che copre tutto il retro del palco e con i suoi video vera e propria parte integrante dello show. Un set essenziale dal punto di vista estetico ma fondamentale per uno show dove sono le parole, le rime e i sing along (sì, Fibra ne ha in canna tanti e non solo il ritornello di “Pamplona”) e non inutili effetti speciali ad avere il ruolo di primadonna.

Una cosa è certa, Fabri Fibra ha la sana arroganza di chi è consapevole di avere dato il via all’hip hop in Italia come conosciamo in questi ultimi anni. Uno status, quello di iniziatore e di uomo che ha permesso a questo genere di diventare di massa anche qui, che il rapper si affibbia addosso in più momenti della serata, come ad esempio nel video introduttivo dello show nel quale, con uno stile vicino al mockumentary, si narra l’evoluzione dell’hip hop nel nostro Paese, con comparsate di icone come Salmo, Marracash e Ghali. Un ruolo di primadonna che il cantante si è ritagliato nel corso degli anni grazie a basi azzeccate (quella di “Applausi Per Fibra” attirò l’attenzione di Jay-Z, per dire), singoli clamorosi e testi che possono essere interpretati su più livelli, da quello superficiale del tormentone o della citazione simbolo da Smemoranda al fatto che molte di queste liriche, in realtà, sono passi autobiografici di uno che non ha avuto una vita facile.

Tre lustri di carriera concentrati in una ventina di brani, nei quali trovano spazio tracce dell’ultimo fenomeno ed episodi anche dal passato, come ad esempio gli estratti da “Mr. Simpatia” o da quel clamoroso successo chiamato “Tradimento”. Canzoni che vengono accolte tutte in maniera calorosa dal pubblico, la cui età partiva dal ragazzino di dieci anni al genitore, che fosse semplice accompagnatore o fan della prima ora: tutti hanno cantato brani come “Tranne Te”, “In Italia”, “Applausi Per Fibra”, “La Pula Bussò”, “Cronico”, “Ogni Giorno” e anche una traccia come “CVDM”, che farà parte dell’EP incluso nella ristampa di “Fenomeno” di prossima uscita. Un pubblico protagonista di molte ovazioni, accolte dallo stesso Fibra con un mix di soddisfazione e commozione come quando, dopo aver terminato la traccia di apertura “Fenomeno”, ha dovuto interrompere lo show per le acclamazioni fin troppo calorose in quella che, come ha ribadito più volte il rapper marchigiano, è una delle date più di successo del suo tour.

Non si è mai visto un Fabri Fibra felice e positivo come in questa fase della sua carriera. Sarà la maturità dell’aver superato la soglia dei quarant’anni, sarà che finalmente vive nella consapevolezza di essere un big della piazza, ma il Fibra del 2017 non è quello incazzato con il mondo che si vedeva nei live di qualche anno fa. Ma una cosa resta ancora ben ancorata al suo passato: che i suoi live restano ancora una bomba atomica.

Nicola Lucchetta – foto di Giuseppe Craca

