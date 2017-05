Fabrizio Moro, le foto del concerto a Roma del 26 maggio 2017

Ricomincia con un sold out al Palalottomatica, venerdì 26 maggio 2017, il nuovo tour di Fabrizio Moro. Il cantante capitolino inizia il suo nuovo tour italiano con una doppia data nel palasport capitolino a poche settimane dalla prima data del tour, che si è tenuta lo scorso 20 aprile al Fabrique di Milano.

Fabrizio Moro è reduce dall’esperienza sanremese, nella quale ha presentato il brano “Portami Via”, che lo ha portato ad un settimo posto finale e al trionfo del Premio Lucrezia per il miglior video e testo. Il brano è il trampolino di lancio per il nuovo album, “Pace”, la cui uscita è avvenuta lo scorso 10 marzo. Il tour, iniziato con quattro concerti tra Milano e Roma (nella Capitale ha suonato anche al Concerto del Primo Maggio), proseguirà per tutta l’estate con una serie di show sparsi per tutto il territorio nazionale.

Fabrizio Moro, le foto del concerto

Foto a cura di Fabrizio Di Bitonto

