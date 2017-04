Fast Animals And Slow Kids, le foto del concerto a Torino del 31 marzo 2017

Il 31 marzo 2017 i Fast Animals And Slow Kids hanno portato il tour di “Forse non è la felicità” all’Hiroshima Mon Amour di Torino: di seguito, le foto del concerto.

Il gruppo ha da poco superato la boa di metà tour, con il concerto a Milano: in programma ci sono ancora nove appuntamenti, nel mese di aprile.

Il nuovo album dei Fast Animals And Slow Kids è stato pubblicato a febbraio: “in “Forse non è la felicità” sono presenti pezzi che riportano al mondo del punk-rock, ma secondo noi è un disco con molta più dinamica e varietà rispetto ad “Alaska”, che invece era un monolite di suono e di intenzioni.” (L’intervista alla band)

Fotografie a cura di Daniele Baldi.

