Fast Animals And Slow Kids, le foto del concerto di Treviso del 16 febbraio 2018

I Fast Animals And Slow Kids si sono esibiti venerdì 16 febbraio 2018 al New Age Club di Treviso. Di seguito le foto del concerto.

Nati in Umbria nel 2007, i Fast Animals And Slow Kids sono uno dei gruppi rock alternativo più affermati del panorama nazionale ed è in tour da più di un anno per promuovere “Forse non è la felicità”, quarto album della loro carriera e terzo per l’etichetta toscana Woodworm. Il nuovo disco, supportato da un lunghissimo tour che dura da quasi un anno, arriva dopo il clamoroso successo di “Alaska”, uscito nel 2014 e tra i più sorprendenti lavori italiani del genere usciti negli ultimi anni.

La data di Treviso è inserita all’interno di “Forse lo è davvero”, il tour conclusivo di promozione dell’album che presenterà altre sette date, tra cui il sold out di Milano del 9 marzo prossimo.

Foto a cura di Pietro Rizzato

