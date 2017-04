Fast Animals And Slow Kids, le foto del concerto a Roncade del 7 aprile 2017

Il 7 aprile 2017 i Fast Animals And Slow Kids fanno tappa al New Age Club di Roncade, Treviso: di seguito, le foto del concerto. La band ha da poco pubblicato il proprio quinto album, intitolato “Forse non è la felicità“, il terzo con l’etichetta discografica indipendente Woodworm, che include artisti come Dente e i Julie’s Haircut.

Il nuovo album del gruppo di Perugia è stato pubblicato a febbraio: “in “Forse non è la felicità” sono presenti pezzi che riportano al mondo del punk-rock, ma secondo noi è un disco con molta più dinamica e varietà rispetto ad “Alaska”, che invece era un monolite di suono e di intenzioni.” (L’intervista alla band)

Fotografie a cura di Federico Benussi

