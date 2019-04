Fedez si è esibito lunedì 8 aprile 2019 al Mediolanum Forum di Assago (MI). Di seguito le foto del concerto.

Il rapper milanese è in tour per promuovere nei palasport l’ultimo disco in studio “Paranoia Airlines”, il primo da solista dopo l’esperienza con J-Ax.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

