Fever Ray, le foto del concerto di Milano del 20 febbraio 2018

Fever Ray si è esibita martedì 20 febbraio 2018 al Fabrique di Milano. Di seguito le foto del concerto.

Karin Dreijer, nota con il suo nome d’arte Fever Ray, è la cantante svedese del gruppo The Knife. A seguito dello scioglimento del duo avvenuto nel 2014, l’artista ha ripreso in mano la sua carriera solista che già nel 2009 aveva visto la pubblicazione dell’omonimo debutto registrato durante una pausa del suo progetto principale.

Attualmente Fever Ray è in tour per la promozione dell’album “Plunge”, uscito lo scorso ottobre e che l’ha vista coinvolta nel ruolo di produttore e capace di ottenere un eccellente riscontro da parte della stampa specializzata. Il tour, che si terrà in Europa tra i mesi di febbraio e marzo, proseguirà negli Stati Uniti nel corso del mese di maggio e continuerà a giugno, quando la cantante scandinava sarà presente nelle lineup dei maggiori festival europei.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Fever Ray, le foto del concerto di Milano

