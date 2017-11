Fink, il report del concerto di Milano del 1 novembre 2017

Fink, cantante inglese poco conosciuto nel nostro Paese, ha ottenuto un buon responso di pubblico ieri al Magnolia, dopo una delle prime giornate invernali milanesi, così scure e fredde e ostili. L’artista britannico ha così il compito di farsi conoscere dallo stuolo di avventori che sono capitati nel locale in cerca di qualcosa da fare in una serata altrimenti priva di spunti interessanti, unita all’esigenza di scaldare un pubblico infreddolito che ha appena finito di assistere ad un cortometraggio (peraltro abbastanza divertente) sulla storia del vinile nel rock moderno.

Chi, come me, si aspettava un set intimista e acustico, si troverà davanti alla prima sorpresa della serata. Fink irrompe sul palco con altri tre musicisti di egregia caratura artistica, cosa parsa subito evidente. Addirittura due batterie suonate spesso simultaneamente, andavano a dar corpo ad una gamma di suoni e strumenti estremamente varia. La proposta di Fink è appunto molto varia, un folk rock che abbraccia spesso e volentieri l’elettronica e il funk.

I musicisti hanno creato uno spettacolo dinamico e avvolgente dove i pezzi proposti hanno assunto una potenza indicibilmente superiore rispetto alla loro veste da studio. Se Fink è un artista che su album è estremamente delicato e avvolgente in maniera vellutata, dal vivo ha una potenza sonora inaspettata. Quando gli strumenti andavano tutti insieme a pieno regime, le canzoni si aprivano in esplosioni emozionali e sonore che accendevano un pubblico estasiato.

Pezzi dal groove irresistibile come “Day 22”, suonata da Fink al piano e vestita copiosamente con un misto di batteria e base elettronica, entrano sotto pelle e muovono le articolazioni indipendentemente dalla volontà dell’ascoltatore. Fenomeno già chiaro all’apertura affidata al ritmo galoppante retto su un affascinante giro di chitarra acustica di “Warm Shadow”. La bellissima “Shakespeare” conferma subito come i pezzi dal vivo sono potenziati e hanno una resa nettamente superiore, canzoni colte e delicate, ma al tempo stesso passionali e immediate. (Perché ci insegnano Shakespeare quando abbiamo solo sedici anni e non possiamo capirlo? Capire te, capire l’amore. E ancora non ho imparato nulla).

Il compito di scaldare il pubblico è compiuto già dalle prime note, anche se il cantante inglese ci mette qualche minuto in più. Ai presenti fa sapere di essere rimasto spiazzato dal freddo di una giornata milanese comunque bellissima. Ringrazia spesso l’entusiasmo dimostrato con battute sussurrate e composte, come tutti i musicisti sul palco, che quando invece abbracciano gli strumenti si trasformano in portenti pieni di energia.

Il set è stato completo sotto tutti i punti di vista, carezzevole quando doveva e più deciso in un grammelot sonoro che abbraccia una gamma incredibile di stili e mood diversi, dall’acustico, all’elettrico, all’elettronico. Così la cupa e sensuale “Perfect Darkness” cede il passo a ballate dolci come “Looking Too Closely”, adatta alla colonna sonora di qualsiasi film romantico, a ballate incredibilmente intense come “World To The Wise”, ammiccante e svestita, con un Fink immerso nel buio e seduto al piano.

Fink è parso soddisfatto e piacevolmente sorpreso dall’entusiasmo del pubblico e quest’ultimo, da parte sua, più che appagato da una performance musicale avvolgente e piena di sorprese. Bravo Fink, torna presto.

