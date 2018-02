Finley, le foto del concerto di Bologna del 16 febbraio 2018

I Finley si sono esibiti venerdì 16 febbraio 2018 alla Zona Roveri Music Factory di Bologna. Di seguito le foto del concerto.

Dopo una prima parte di tour che a fine 2017 ha portato la band milanese nei principali club italiani, riparte da Bologna una nuova serie di concerti a supporto dell’ultima fatica discografica “Armstrong”. Nella setlist del concerto hanno trovato spazio sia le hit più note della prima parte della loro carriera, come ad esempio “Tutto è possibile”, “Fumo e cenere”, “Diventerai una star” e “Adrenalina” sia un corposo estratto delle canzoni de loro ultimo disco, che in sede live guadagnano una dimensione più rock rispetto alla versione su disco. Tra i brani suonati da “Armstrong” vi sono la title track, “Odio Il DJ”, “7 Miliardi” e la riuscita “Keep Calm And Carry On”.

Il tour dei Finley proseguirà con quattro concerti a Senigallia, San Donà di Piave, Milano e Torino.

Grazie a Enrico Dal Boni per il contributo fotografico.

