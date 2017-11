Finley, le foto del concerto di Padova del 18 novembre 2017

I Finley si sono esibiti sabato 18 novembre 2017 al Circolo Mame di Padova. Di seguito le foto del concerto.

A poche settimane dalla pubblicazione dell’ultima fatica discografica “Armstrong”, la band meneghina è protagonista di una prima leg del tour di supporto al nuovo album che li vedrà impegnati fino alla prima decade di dicembre.

Il concerto li ha visti proporre una setlist nella quale hanno trovato spazio anche le hit più note della prima parte della loro carriera, come ad esempio “Tutto è possibile”, “Fumo e cenere”, “Diventerai una star” e “Adrenalina”. Ai loro brani più storici si integrano anche le canzoni estratte dal loro ultimo disco, che in sede live guadagnano una dimensione più rock rispetto alla versione su disco. Tra i brani suonati da “Armstrong” vi sono la title track, “Odio Il DJ”, “7 Miliardi” e la riuscita “Keep Calm And Carry On”.

Il tour dei Finley proseguirà con tre concerti a Perugia, Legnano e con la data conclusiva di questa prima parte di tour a Firenze.

