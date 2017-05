I Finley chiudono al Parco Della Musica di Padova il loro tour primaverile, arrivato dopo l’accordo discografico con Sony Music e con l’agenzia Barley Arts per la promozione dei loro live. L’ultimo concerto di questa leg è inserito in una vera e propria serata revival, chiamata “Back To TRL”, che li ha visti condividere il palco con i Dari e l’ex frontman dei Lost Walter Fontana, lanciato da qualche tempo nella carriera solista. Format nostalgico ma che si è dimostrato di grandissimo successo: al Parco Europa di Padova si è infatti radunato un pubblico numeroso, composto principalmente da fan della primissima ora che hanno seguito le tre band agli esordi e all’apice del successo.

La band meneghina nel 2017 darà inizio ad un nuovo capitolo della loro carriera, dopo un 2016 dedicato al tour celebrativo del decimo anniversario di “Tutto è possibile”, fortunato disco di debutto, e un triennio dedicato a radio e televisione. I primi passi sono un nuovo accordo discografico con Sony, inaugurato con il singolo “La fine del mondo”, e il ritorno in Barley Arts, agenzia con la quale collaborarono già nei primi anni di carriera. Il quartetto capitanato da Pedro è stato protagonista di un concerto solido con una scaletta che ha pescato brani dall’intera discografia, dall’esordio di “Diventerai una star” e “Fumo e cenere” e arrivando agli episodi tratti da “Fuoco e fiamme” come “Il meglio arriverà”, scritto con Edoardo Bennato. La promessa, ribadita più volte nel corso della serata, è che la band tornerà in tour prossimamente.

Ad aprire il concerto dei Finley Dari e Walter Fontana. Luci e ombre per l’ex frontman dei Lost, minato da alcuni problemi tecnici che hanno influenzato il concerto, mentre per la band di Aosta capitanata da Dario Pirovano le aspettative di uno show scanzonato e senza alcuna intenzione di prendersi sul serio sono state rispettate: il trio, trainato dalla batteria di Daniel Fasano, ha alternato brani propri, tra cui il singolo “Wale”, il brano “Non pensavo”, che li ha visti collaborare con Max Pezzali, e la cover di “All the small things” dei Blink-182.

