Fiorella Mannoia, le foto del concerto a Bologna del 2 maggio 2017

Il “Combattente tour” di Fiorella Mannoia ieri sera ha fatto tappa, per la seconda volta nel giro di un anno, all’Europauditorium di Bologna. I live della cantante romana continueranno per altre otto date fino al 24 maggio, giorno dell’ultimo concerto previsto al Teatro Rossetti di Trieste. Il calendario dei concerti del “Combattente tour” è disponibile qui. Di seguito, le foto della serata di martedì 2 maggio 2017.

All’ultimo, e sedicesimo, album in studio di Fiorella Mannoia “Combattente“, uscito il 4 novembre 2016, hanno collaborato varie generazioni di artisti tra i quali: Ivano Fossati (in un brano in cui Fiorella è autrice del testo e Fossati delle musiche), Giuliano Sangiorgi, Federica Abbate, Cheope, Fabrizio Moro, Bungaro, Cesare Chiodo.

Fotografie a cura di Robin T Photography (Roberta Tagliaferri).

Comments

comments