Fiorella Mannoia, le foto del concerto a Bologna del 9 gennaio 2018

Fiorella Mannoia si è esibita lo scorso 9 gennaio al Teatro Europauditorium di Bologna. La data è compresa all’interno del tour promozionale di “Combattente“, ultimo successo dell’artista romana pubblicato il 4 novembre 2016.

La tournée della Mannoia comprende un totale di 101 concerti, per quasi un anno di tappe senza sosta in Italia e in Europa e non solo, dato che lo show finale si terrà a New York il 23 Febbraio 2018 presso il teatro Town Hall di Broadway.

Il 2017 quindi è stato un anno molto importante nella carriera della cantautrice. Infatti ha partecipato al Festival di Sanremo 2017 con il brano “Che sia benedetta“, con cui ha conquistato il secondo posto. La canzone inoltre ha raggiunto come posizione massima il numero tre in classifica FIMI ed è stata certificata disco di platino per le oltre 50.000 copie vendute.

Fotografie di Roberta Tagliaferri

