Fiorella Mannoia, le foto del concerto a Grugliasco (TO) del 10 luglio 2017

Fiorella Mannoia si è esibita lunedì 10 luglio a Grugliasco (TO) all’interno della rassegna GruVillage. La cantante romana, la cui carriera è in procinto di tagliare il traguardo del cinquantesimo compleanno (il debutto risale al 1968), continua in questa estate 2017 il tour di promozione di “Combattente”, nei negozi dallo scorso 4 novembre.

Dopo il secondo posto a Sanremo con la canzone “Che Sia Benedetta” e una tournée primaverile nei teatri, la Mannoia è protagonista di un tour italiano che la terrà impegnata per tutta l’estate, con una prestigiosa chiusura il prossimo 17 settembre con un concerto all’Arena di Verona. Il tour, che subirà a questo punto un paio di mesi di stop, proseguirà a novembre con quattro concerti europei in Lussemburgo, a Parigi, Bruxelles e Londra; l’annuncio è stato fatto all’inizio del mese di luglio, con la cantante che ha annunciato le date tramite i social media.

Il 2017 è un anno ricco di soddisfazioni per Fiorella Mannoia: oltre al successo sanremese, infatti, ha ottenuto ben tre premi ai recenti Wind Music Awards (due dischi di platino per il disco “Combattente” e per il singolo “Che Sia Benedetta”, oltre ad una statuetta per il successo dei suoi live)

Fotografie a cura di: Omar Lanzetti.

Comments

comments