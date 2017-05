Fiorella Mannoia, le foto del concerto a Padova del 20 maggio 2017

Nuova serie di concerti per Fiorella Mannoia, che torna al Gran Teatro Geox di Padova il 20 maggio 2017 a soli cinque mesi dal precedente concerto a ridosso di Natale 2016. Continua quindi il tour di promozione di “Combattente”, uscito lo scorso 4 novembre per Sony Music e ristampato lo scorso febbraio in occasione del suo ritorno a Sanremo, nel quale è arrivata seconda con il brano “Che Sia Benedetta”.

L’interprete romana ha ripubblicato il suo ultimo lavoro a febbraio con una “Sanremo Edition” nella quale è incluso un secondo album contenente alcune esibizioni live di altri brani presentati in passate edizioni del Festival Della Canzone Italiana, come i brani “Quello Che Le Donne Non Dicono” e “Le Notti di Maggio”, che le permisero di portare a casa il premio della critica Mia Martini.

Il tour di Fiorella Mannoia proseguirà con altre date nei teatri fino a metà giugno, per poi continuare per tutta l’estate nei festival e in alcune delle location più iconiche del panorama nazionale, come la Reggia di Caserta, il Teatro Antico di Taormina e l’Arena di Verona, l’ultima teatro della data conclusiva dell’intero tour.

Fiorella Mannoia, le foto del concerto

Foto a cura di Ilaria Boraso

Comments

comments