Fiorella Mannoia, le foto del concerto di Padova del 22 dicembre 2017

Gli ultimi quattro concerti del Combattente Tour si terranno nella prima metà di gennaio 2018 a Trieste, Bologna, Torino e Milano; la tournée terminerà a febbraio, quando Fiorella Mannoia si esibirà a New York il 23 febbraio alla Town Hall.

Ultimo concerto prima della pausa natalizia per l’interprete romana, che chiude il 2017 con un nuovo concerto all’interno del tour di promozione di “Combattente” che si è sviluppato principalmente durante il periodo estivo, con alcune tappe europee nel mese di novembre. Lo stop per le festività durerà però solamente poco più di una settimana, poiché la Mannoia sarà tra gli ospiti dei festeggiamenti di Capodanno che si terranno a Salerno.

