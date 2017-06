Five Finger Death Punch, le foto e il report del concerto a Milano del 6 giugno 2017

Il 6 giugno 2017 l’Alcatraz di Milano ha sfoderato l’artiglieria pesante con un concerto a cento all’ora dei Five Finger Death Punch. A dir la verità l’intera line-up della serata era gustosa e variegata, contando sul supporto speciale di Code Orange, Monster Magnet e Ministry. Ma devo ammettere che causa traffico infernale post uscita dal lavoro e intervista con Zoltan Bathory, sono riuscita ad ascoltarmi solo qualche pezzo dei Monster Magnet e a caricarmi a molla con “N.W.O.” dei Ministry.

Diciamo che le aspettative per questo live dei Five Finger Death Punch erano piuttosto alte, per usare un eufemismo, e che i Nostri ci dovevano un concerto dal novembre 2015 (per chi non se lo ricordasse, la data in questione era stata annullata causa minaccia terroristica). Ma a parte questo, ero molto curiosa di tastare il polso della band dopo i recenti eventi e le dichiarazioni del frontman Ivan Moody, sul punto (così pareva, ma forse alla fine no) di lasciare la band per intraprendere una carriera alternativa. Bene, sull’attacco con “Lift Me Up”, brano estratto dal primo volume di “The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell”, ho temuto il peggio. Il cantante infatti sembrava parecchio giù di voce e molto propenso a lasciare il microfono al pubblico (o ai compagni di band, come ha fatto con il bassista Chris Kael in “Got Your Six”), ma per fortuna, è stata solo una défaillance momentanea. Infatti appena il buon Moody ha iniziato a ingranare, è partito in quarta. E anche il resto della formazione era in ottima forma. A partire dal buon Zoltan Bathory alla chitarra, costantemente impegnato a far vorticare i lunghissimi dreadlock, passando per il batterista Jeremy Spencer (che ormai ha abbandonato il corpsepaint), per il drago degli assoli Jason Hook, arrivando al già citato (e cattivissimo) Chris Kael.

Sul palco, essenzialmente spoglio, troneggia come da tradizione il mega pannello di ispirazione militare emblema della formazione originaria di Las Vegas, rimanendo come sfondo di una performance, che, per chi ha già avuto occasione di vedere qualche live dei FFDP, non presenta pressoché alcuna sorpresa. È proprio questa la più grande forza e al tempo stesso la maggiore debolezza dell’esibizione. Le differenze con i precedenti concerti a cui ho assistito (nel 2013 in supporto agli Avenged Sevenfold e nel 2015 in apertura dei Judas Priest) sono in pratica impercettibili, nonostante mi aspettassi qualche novità, trattandosi questa volta di uno show da headliner. Le uniche differenze sono i singoli tratti dall’ultima fatica della band, “Got Your Six” (divertentissimi i cori da stadio di “Jekyll and Hyde”), ma per il resto la setlist è la stessa del passato, con gli stessi momenti di stacco (la fan sul palco a cantare “Burn MF”, e il momento karaoke con accenni di “Crazy Train”, “Sweet Home Alabama” e “Smoke on the Water”). Toccante l’esecuzione in acustico di “Wrong Side of Heaven”, “Remember Everything” e soprattutto “Far From Home”, eseguita in solitaria da Moody, che ha avuto modo di riscattarsi ampiamente dell’attacco poco convincente di cui si parlava qualche riga sopra.

Ricapitolando: nonostante i live dei Five Finger Death Punch siano frutto di un collaudo studiato e molto spigoloso, o forse proprio per questo, è impossibile non divertirsi e tornare a casa soddisfatti, e soprattutto, sono i fan i primi ad esserne felici (posso tranquillamente parlare a nome di tutti loro, contandomi nella schiera). Ah, e menzione speciale per Dave Wyndorf, il cantante dei Monster Magnet, che è stato tutto il tempo sottopalco a ghignarsela.



Five Finger Death Punch, le foto del concerto a Milano del 6 giugno 2017

Fotografie a cura di Arianna Carotta

