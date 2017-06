Si è da poco conclusa la prima edizione di Firenze Rocks, festival tenutosi il 23, 24 e 25 giugno 2017 presso la Visarno Arena. Una tre giorni densa di ottima musica e di emozioni forti, che ha visto la partecipazione straordinaria di band e artisti internazionali del calibro di Aerosmith, Placebo, Glen Hansard, Eddie Vedder, Prophets of Rage e System of a Down.

Grande l’affluenza di pubblico al festival, con ben 45mila spettatori nella prima giornata, dedicata alla celebrazione della carriera decennale di Aerosmith e Placebo, circa 50mila per la data solista di Eddie Vedder, accompagnato da Glen Hansard, e 4omila per la chiusura più heavy con Prophets of Rage e System of a Down.

Di seguito, le foto più belle della kermesse fiorentina.

Report fotografico pubblicato per gentile concessione di Live Nation Italia.

