Francesca Michielin, le foto del concerto di Bologna del 25 marzo 2018

Francesca Michielin si è esibita domenica 25 marzo 2018 all’Estragon di Bologna. Di seguito le foto del concerto.

L’artista di Bassano del Grappa sta girando l’Italia per promuovere il suo ultimo album “2640”, nei negozi dallo scorso gennaio per Sony Music. Il tour, partito con la data zero di Parma e il debutto vero e proprio a Milano lo scorso 17 marzo, si sta rivelando un clamoroso successo sin dalle prevendite, con ben cinque date già sold out e la conferma di due serate nelle città di Roncade (TV) e Roma.

Come nei precedenti tour, la cantante ha puntato su un palco minimale, in un’esibizione nella quale i brani del vecchio repertorio, riarrangiati per l’occasione, vengono uniti a quelli di “2640”, insieme ad una cover di “Monster” di Kanye West.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Francesca Michielin, le foto del concerto di Bologna

