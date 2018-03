Francesca Michielin, le foto del concerto di Milano del 17 marzo 2018

Francesca Michielin si è esibita sabato 17 marzo 2018 al Fabrique di Milano. Di seguito le foto del concerto.

Dopo il primo concerto con la data zero di Parma del 16 marzo, sbarca nel capoluogo lombardo il tour dell’artista di Bassano del Grappa, attualmente impegnata nella promozione del suo ultimo album “2640”, uscito lo scorso gennaio per Sony Music. Il tour è un successo sin dalle prevendite, con ben cinque tappe già sold out e il raddoppio già confermato dei concerti di Roncade (TV) e Roma.

Come nei precedenti tour, il palco allestito dalla cantante è semplice e senza fronzoli, in un concerto nel quale i brani dell’ultima fatica si aggiungono a quelli degli altri lavori, oggetto di alcuni riarrangiamenti, e una cover di “Monster” di Kanye West.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Francesca Michielin, le foto del concerto di Milano

Comments

comments