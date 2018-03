Francesca Michielin, le foto del concerto di Torino del 23 marzo 2018

Francesca Michielin si è esibita venerdì 23 marzo 2018 al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO). Di seguito le foto del concerto.

L’artista di Bassano del Grappa è attualmente impegnata nella promozione del suo ultimo album “2640”, uscito lo scorso gennaio per Sony Music. Il tour, iniziato con la data zero di Parma e il debutto vero e proprio a Milano lo scorso 17 marzo, è un successo sin dalle prevendite, con ben cinque tappe già sold out e la conferma di due serate nelle città di Roncade (TV) e Roma.

Come nei precedenti tour, la cantante ha puntato su un palco minimale, in un’esibizione nella quale i brani del vecchio repertorio, riarrangiati per l’occasione, vengono uniti a quelli di “2640”, insieme ad una cover di “Monster” di Kanye West.

Foto a cura di Franco Rodi

Francesca Michielin, le foto del concerto di Torino

