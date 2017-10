Francesco De Gregori si è esibito al Vox Club di Nonantola (Modena) venerdì 13 ottobre 2017. Di seguito le foto del concerto.

Parte dall’Emilia Romagna il minitour europeo che terrà impegnato nel mese di ottobre il cantautore romano, uno dei nomi di spicco della musica leggera italiana, prima degli attesi concerti di Boston e New York in programma all’inizio di novembre. L’autore di alcuni classici della musica tricolore come “Rimmel” e “La Donna Cannone” porterà in questo tour una formula inedita, con numerosi musicisti ad accompagnarlo (ma nessun batterista) e una scaletta nella quale troveranno spazio anche canzoni che non vengono proposte dal vivo da diverso tempo. L’ultimo disco pubblicato da De Gregori è “Sotto Il Vulcano”, un disco registrato dal vivo durante lo scorso tour e dedicato alla memoria di Lucio Dalla, il cantante bolognese la cui riedizione del suo brano “4 marzo 1943” è stato usato come singolo di lancio della nuova fatica dell’artista capitolino.

Dopo le prime due tappe italiane (la seconda si terrà domani sera a Venaria Reale), il tour proseguirà a Monaco di Baviera, Zurigo, al Bataclan di Parigi, Bruxelles, allo Shepherd’s Bush Empire di Londra, Lugano e, in conclusione, gli ultimi due concerti italiani a San Biagio di Callalta e Trezzo Sull’Adda.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Francesco de Gregori, le foto del concerto di Modena del 13 ottobre 2017

