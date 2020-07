Francesco Gabbani, il racconto del concerto di Majano (UD) del 26 luglio 2020

Non un vero e proprio concerto, ma un dialogo nel quale Francesco Gabbani racconta la sua carriera ricorrendo ad una chitarra acustica, una band al completo e una voce della coscienza che lo accompagna nel percorso di questo concept. Parte dal Festival di Majano (UD) il nuovo tour del cantante carrarese, reduce dal secondo posto a Sanremo 2020 con “Viceversa”, che già sta collezionando sold out e che lo terrà impegnato fino a settembre.

Non sarà mai noto se questo è il tipo di tour che Gabbani voleva portare al suo concerto-evento all’Arena di Verona, slittato al 2021, ma il tipo di spettacolo che l’artista porterà in Italia nelle prossime settimane mostra la sua poliedrica natura. Un cantautore che va ben oltre al semplice proporre dei brani: quello che esce dal concerto nella zona nord-occidentale di Udine è un uomo da una innata verve comica e, soprattutto, uno storyteller che accompagna con enfasi il pubblico nel racconto de “L’Amico Fritz”, l’alter ego dietro al quale si nasconde durante l’intera serata.

Emergono lati poco noti del suo esordio artistico, come quel suo passato da bluesman esplicitato già dall’inizio con una sorprendente cover di “Sweet Home Chicago”, fatto per raccogliere soldi per pagarsi i provini da mandare alle case discografiche. Un viaggio per buona parte fatto in maniera cronologica, partendo dai Trikobalto e arrivando ai singoli che lo hanno reso famoso nelle ultime tre stagioni. “Tra Le Granite E Le Granate”, “Occidentali’s Karma”, “Amen” e la più recente “Viceversa” trovano tutte spazio in questo racconto autobiografico lungo poco più di novanta minuti.

Ironia, storytelling e un talento musicale che va ben oltre le canzonette: quello che emerge da questo nuovo tour di Francesco Gabbani è un musicista che va oltre il suo ruolo, riuscendo a raccontare la sua vita usando la sua verve, e le sue canzoni, con una naturalezza e una positività che danno al pubblico un barlume di speranza in un momento non facile. La tournée proseguirà fino a fine estate con una decina di date, tra cui un concerto ad Alba (CN) in omaggio a chi ha lavorato nell’emergenza Covid e la tappa conclusiva del 10 settembre, al Teatro Antico di Taormina.

