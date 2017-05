Francesco Guccini e I Musici, le foto del concerto di Padova del 5 maggio 2017

Francesco Guccini si è esibito ieri sera, venerdì 5 maggio, al Gran Teatro Geox di Padova. Il cantautore bolognese, che ha abbandonato l’attività musicale da diversi anni, sta portando in giro per l’Italia il suo nuovo progetto nel quale racconta la storia dell’Italia dal dopoguerra ad oggi con le sue canzoni, i suoi libri e aneddoti personali. Ad accompagnarlo I Musici, la sua storica backing band che lo ha accompagnato in quarant’anni di concerti, e Massimo Bernardini, conduttore televisivo che avrà un ruolo di moderatore della serata.

Artista considerato tra i più importanti cantautori della musica italiana, nella sua carriera iniziata nel 1960 e terminata nel 2012 ha pubblicato ben sedici album con canzoni che, per la loro ricerca lessicale e poetica, sono stati inserite nei programmi di lingua italiana nelle scuole. Una carriera riassunta nella raccolta “Se io avessi previsto tutto questo – Gli amici, la strada, le canzoni”, pubblicata da Universal e contenente materiale raro alternato ai suoi grandi successi.

L’importanza della figura di Francesco Guccini nella musica nazionale è testimoniata dall’album “Fra la Via Aurelia e il West”, un doppio CD che presenta 28 brani di Francesco Guccini reinterpretate da artisti scelti dal Club Tenco (che ha visto negli anni passati lo stesso Guccini al suo interno), tra cui gli amici di lunga data Francesco Pieraccioni e Roberto Vecchioni.

Fotografie di Giuseppe Craca

