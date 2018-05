Francesco Motta, le foto del concerto di Bologna del 28 maggio 2018

Francesco Motta si è esibito lunedì 28 maggio 2018 all’Estragon di Bologna. Di seguito le foto del concerto.

Il cantautore e polistrumentista pisano, dopo aver chiuso con un concerto sold out all’Alcatraz di Milano un tour di oltre 100 date lo scorso anno, è tornato a esibirsi dal vivo con il Motta live 2018, che oltre a Bologna, toccherà le principali città italiane.

Il secondo album in studio, “Vivere o morire“, prodotto da Taketo Gohara, è uscito il 6 aprile 2018 ed è stato anticipato dai singoli “Ed è quasi come essere felice” e “La nostra ultima canzone”, guadagnandosi un ottimo successo di pubblica e di critica e raggiungendo la posizione numero cinque nella classifica dei dischi più venduti in Italia nei primi mesi dell’anno in corso.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Francesco Motta, le foto del concerto di Bologna

Comments

comments