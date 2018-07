Francesco Motta, le foto del concerto di Collegno (TO) del 10 luglio 2018

Oltre allo show dello stesso Motta, il Flowers Festival, giunto quest’anno alla quarta edizione, vedrà le esibizioni di alcuni artisti italiani sulla cresta dell’onda, come per esempio Sfera Ebbasta, Lo Stato Sociale, Coez, Gemitaiz, Noyz Narcos, Fabri Fibra , e molti altri.

Prosegue con successo il tour estivo del cantautore e polistrumentista pisano, reduce dalla pubblicazione del secondo album in studio, “ Vivere o morire “, uscito il 6 aprile 2018. Il disco, prodotto da Taketo Gohara, è stato anticipato dai singoli “Ed è quasi come essere felice” e “La nostra ultima canzone”.

Francesco Motta si è esibito martedì 10 luglio 2018 a Collegno (TO) nel contesto del Flowers Festival. Di seguito le foto del concerto .

CONDIVIDI

utilizza solo immagini fotografiche rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche e uffici stampa

usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi

accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, quindi, libere da diritti pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.