Francesco Renga, le foto del concerto a Bologna del 22 maggio 2017

Il tour si fermerà per tutto giugno, per poi riprendere il primo luglio 2017 da Sanremo. La leg estiva della tournée, composta da diciannove concerti, lo vedrà protagonista, salve rare eccezioni nei teatri, nelle piazze e nei principali festival italiani.

Ultima data per “Scriverò il tuo nome Live” la serie di concerti nei Palasport di Francesco Renga , di scena alla Unipol Arena di Bologna lunedì 22 maggio. Il cantante friuliano, di adozione bresciana, ha portato sul palco i brani del suo settimo album da solista di una carriera che lo ha visto fin dagli esordi confermarsi come una delle più dotate voci del panorama musicale italiano. Molti gli ospiti che hanno accompagnato Renga durante i Live di questa prima parte del tour. Nella data bolognese è stato il turno del cantautore Luca Carboni.

