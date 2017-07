Francesco Renga, le foto del concerto a Cervere (CN) del 21 luglio 2017

Francesco Renga si è esibito venerdì 21 luglio a Cervere (CN) all’interno della rassegna Anima Festival. Di seguito le foto del concerto.

Francesco Renga è il terzo cantante protagonista di Anima Festival, la rassegna che si è tenuta nel mese di luglio a Cervere, piccolo paese nella provincia di Cuneo situato tra Bra e Fossano. L’ex Timoria, ormai da vent’anni protagonista di una carriera solista ricca di soddisfazioni, è l’ultimo nome ad esibirsi nell’Anfiteatro dell’Anima dopo Fiorella Mannoia e Nek, che lì hanno suonato rispettivamente l’11 e il 18 luglio.

Francesco Renga è impegnato tutta l’estate per promuovere “Scriverò il tuo nome live”, il suo primo album live che include sedici successi e tre inediti; anticipato da cinque tappe nei palasport nel mese di maggio, la nuova serie di show è partita il primo luglio al Casinò di Sanremo. In due mesi l’artista udinese si esibirà in quasi venti città, tra cui Roma, Udine e Villafranca di Verona. Nel nuovo tour non verrà tralasciato il Sud Italia, che sarà protagonista di ben cinque concerti tra Puglia, Calabria e Sicilia, date tra le quali spicca quella in programma al Teatro Antico di Taormina il 23 agosto prossimo.

Foto a cura di Omar Lanzetti

Comments

comments