Francesco Renga, le foto del concerto a Torino del 20 maggio 2017

Penultima data per il nuovo tour nei Palasport di Francesco Renga, che sbarca al PalaAlpitour di Torino sabato 20 maggio. Il cantante originario di Udine, noto per i suoi trascorsi nei Timoria e per la carriera solista di successo che ha intrapreso dopo l’abbandono della band bresciana, ha iniziato un breve tour nei palazzetti per promuovere il suo nuovo album “Scriverò Il Tuo Nome Live”, il suo primo disco dal vivo uscito lo scorso 28 aprile con presenti tre inediti, “Nuova Luce”, “Non Passa Mai” e “Così Diversa”. L’ultima canzone è stata incisa in collaborazione con Eloide.

Eloide, reduce dall’ottavo posto al Festival di Sanremo, ha aperto tutte le date di questo tour che serve per scaldare i motori in vista della più estesa tournée estiva di Francesco Renga, che inizierà proprio da Sanremo il primo luglio e si svilupperà in diciannove concerti nell’arco di due mesi. La nuova serie di concerti non toccherà solo i principali capoluoghi nazionali, come nelle date di Roma e Palermo, ma verrà dato spazio anche ai piccoli centri di periferia. Tra le città che verranno toccate dalla leg estiva di “Scriverò Il Tuo Nome Live Estate” ci sono Udine, Villafranca di Verona, Asiago, Forte dei Marmi e Taormina.

Francesco Renga, le foto del concerto

Foto a cura di Omar Lanzetti

Comments

comments